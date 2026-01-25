إعلان

كارثة بيئية في السودان.. فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة -فيديو وصور

كتب : محمد جعفر

02:13 م 25/01/2026 تعديل في 03:17 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (1)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (2)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (5)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (4)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (6)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (7)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (8)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (9)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (10)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (11)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (3)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (14)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (13)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (12)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (16)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (15)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (17)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (19)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (20)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (18)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (23)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (22)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (24)
  • عرض 25 صورة
    فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة (26)

وكالات:


شهدت ضفاف نهر عطبرة شرق السودان ظاهرة غير مسبوقة، تمثلت في نفوق أعداد هائلة من الفئران، مما أثار حالة من القلق بين السكان بشأن تلوث المياه واحتمالية انتشار الأمراض المرتبطة بهذه الظاهرة.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عشرات الفئران النافقة المتكدسة على ضفاف النهر، فيما حذر الأهالي من خطورة استخدام مياه النهر للشرب أو الاستخدام اليومي، وامتدت ظاهرة النفوق على مساحات واسعة من ضفتي النهر والمناطق الريفية المحيطة، في مشهد وصفه السكان بأنه "كارثة بيئية"، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة الناتجة عن الحرب وتدهور الخدمات الأساسية.

وتعليقًا على ذلك، قال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بكسلا، خضر رمضان، إن انتشار الفئران في محلية خشم القربة يُعد ظاهرة غير مألوفة، مؤكدًا أن الفئران ظهرت العام الماضي في ولايات "الجزيرة، القضارف، سنار، ونهر النيل"، وانتشرت الآن في محليات "خشم القربة، ريفي غرب كسلا، ريفي نهر عطبرة" بأعداد مهولة.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ"العربية"، أن الفئران قادمة من ولاية سنار، وأن أسباب تكاثرها تعود إلى توقف حملات المكافحة لمدة عامين بسبب الحرب، مشيرًا إلى أن التحاليل أظهرت أن النفوق طبيعي ولا ينقل الأمراض، والسبب الرئيسي هو نقص الغذاء.

من جانبها، أكدت الجهات الصحية والبيئية ضرورة التعامل بحذر شديد مع مصادر المياه والتخلص الآمن من الفئران النافقة، مع استمرار الرصد الميداني والفحوصات.

السودان فئران نافقة نهر عطبرة

