مقتل محامية على يد شقيقها في العاصمة الأردنية.. ما القصة؟

شهدت العاصمة الأردنية جريمة هزت الرأي العام في المملكة الهاشمية، بعد إعلان مقتل محامية شابة إثر تعرضها لاعتداء عنيف داخل منزل عائلتها في عمان.

وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في عمان، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على شقيقته باستخدام أداة حادة داخل منزلهما.

وأكد الناطق الإعلامي في بيان اليوم الأحد، أن قوات الأمن العام تحركات على الفور، برفقة فرق الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ.

وأوضح الناطق الإعلامي أن الفرق الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابة في مكان الحادث، قبل نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات القريبة، نظرًا لخطورة حالتها الصحية، إلا أن المصابة كانت تعاني من نزيف حاد وإصابات بالغة، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي سريعًا.

وبحسب موقع نبأ الأردن، فإن الطواقم الطبية بذلت جهودًا مكثفة لإنقاذ حياتها، غير أنها فارقت الحياة لاحقًا متأثرة بجراحها، ليتم فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادثة والوقوف على دوافع الجريمة.

وفي وقت لاحق، أعلنت أسرة المحامية زينة المجالي عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ مقتل ابنتهم، مؤكدين أنها تعرضت لعدة طعنات أودت بحياتها.

ونقل موقع نبأ الأردن عن مصدر مقرب من عائلة الضحية، أن زينة كانت تحاول الدفاع عن والدها أثناء وقوع الحادث، بعد أن دخل شقيقها في حالة هياج نتيجة تعاطيه المخدرات، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على تصرفاته واعتدائه على شقيقته بشكل مميت.