ترامب بشأن جرينلاند: سنتوصل إلى حل مع الناتو لأننا بحاجة إليها لأسباب أمنية

كتب : مصراوي

05:12 ص 21/01/2026

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" سيتوصلون إلى حل ما بشأن الخلاف حول جرينلاند.

أضاف ترامب، قبل ساعات من توجهه إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا: "أعتقد أننا سنتوصل إلى حل يجعل الناتو سعيدا جدا، ويجعلنا نحن أيضا سعداء جدا".

وفي الوقت نفسه، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند "لأسباب أمنية".

وعندما سئل عن مدى استعداده للذهاب بعيدا من أجل إخضاع الجزيرة للسيطرة الأمريكية، أجاب: "ستكتشفون ذلك".

قال ترامب، إن الولايات المتحدة خططت لعقد عدد من الاجتماعات بشأن جرينلاند خلال التجمع الرفيع المستوى في منتجع دافوس السويسري.

كان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقا، أن محادثات تضم أطراف النزاع بين الولايات المتحدة وأوروبا ستعقد على هامش المنتدى، دون أن يحدد المشاركين فيها.

ولم يترك الرئيس الجمهوري مجالا للشك في رغبته بضم جرينلاند، التابعة للدنمارك، إلى السيطرة الأمريكية.

وبعد أن أعرب حلفاء أوروبيون في الناتو عن تضامنهم مع الدنمارك وجرينلاند، قال ترامب: إنه سيفرض رسوما جمركية عقابية اعتبارا من الأول من فبراير للضغط على معارضي بيع الجزيرة القطبية الشمالية للولايات المتحدة.

وعن معارضة سكان جرينلاند للانضمام إلى الولايات المتحدة، قال ترامب: "عندما أتحدث إليهم، أنا متأكد أنهم سيكونون في غاية الحماس"، وفقا لسكاي نيوز.

