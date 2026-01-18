

وكالات

قالت صحيفة "التايمز"، إن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أكد أن المفاوضات هي أفضل طريقة لتحقيق تقدم في الوضع الناشئ عن مطالب الولايات المتحدة بشأن جرينلاند.

قال جونسون في تصريح للصحيفة، إن الولايات المتحدة ليست معادية لسكان جرينلاند، مضيفا: "لدينا صداقة، وآمل أن تستمر كذلك".

أعلن ترامب يوم السبت، أنه سيتم فرض رسوم بنسبة 10٪ على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا في فبراير، ستزيد لاحقا إلى 25٪ وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاقية شراء جرينلاند من قبل الولايات المتحدة.

وأثار إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية موجة استهجان في الاتحاد الأوروبي، حيث حذرت قيادة الاتحاد من أن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب بشأن النزاع حول جرينلاند، من شأنها تقويض العلاقات عبر الأطلسي ودفعها إلى دوامة تدهور.

وجرينلاند جزء من مملكة الدنمارك ومع ذلك، يصر الرئيس ترامب على أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وحذرت سلطات الدنمارك وجرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامتها الإقليمية، وفقا لروسيا اليوم.