قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن جلسة اليوم محاولة أمريكية للعدوان على دولة ذات سيادة هي إيران.

وأكد نيبينزيا، خلال ‌الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم الخميس بمجلس الأمن بشأن الأوضاع في إيران، أن روسيا ترفض أي محاولة من الولايات المتحدة تهدر الوقت الثمين لأعضاء المجلس لتحقيق مصالحها الشخصية.

وأعرب مندوب روسيا بمجلس الأمن، عن تضامن موسكو مع الشعب الإيراني وحزنها الشديد لسقوط ضحايا في الاحتجاجات.

وأوضح مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أن تهديد الولايات المتحدة باستخدام القوة ضد إيران يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، على رفضه محاولات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدًا أنه أمر مرفوض ويخالف ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار مندوب روسيا، إلى أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة الكاملة في التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي السلمي.