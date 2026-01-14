محللون: تراجع وتيرة المظاهرات في إيران بعد أسابيع من الاضطرابات

طهران - (د ب أ)

يبدو أن المظاهرات المناهضة للحكومة، التي هزت إيران لأكثر من أسبوعين، بدأت تخف حدتها، وفقا لما ذكره محللون وسكان محليون.

وأفاد تقرير أصدره مشروع التهديدات الحرجة (سي تي بي) ومقره الولايات المتحدة أنه تم تسجيل سبع مظاهرات فقط في ست محافظات أمس الثلاثاء، في انخفاض حاد مقارنة بالخميس الماضي، عندما تم توثيق 156 مظاهرة في 27 من أصل 31 محافظة إيرانية.

ويدير معهد دراسة الحرب ومقره واشنطن ومعهد أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت، مشروع التهديدات الحرجة.

ولفت واضعو تقرير مشروع التهديدات الحرجة إلى أن الحجم الفعلي للنشاط الاحتجاجي في إيران لا يزال من الصعب تقييمه بسبب الانقطاع الواسع للاتصال بالإنترنت، الذي حد من تدفق المعلومات خارج البلاد.

وأشاروا أيضا إلى العدد الكبير للضحايا المُبلغ عنهم خلال الاضطرابات، وأوضحوا أن "شدة القمع قد تثني المتظاهرين عن المشاركة وتؤدي إلى تراجع وتيرة المظاهرات".

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بمقتل أكثر من 2400 متظاهر، وهو رقم يجعل حملة القمع هذه هي الأشد دموية في التاريخ الحديث لإيران. ولم يتسن التحقق من صحة هذه الحصيلة من مصادر مستقلة.

وقال سكان في طهران اليوم الأربعاء إن العاصمة تشهد هدوءا مشحونا بالتوتر.

وأشار سكان إلى أن الشرطة والقوات الأمنية ما زالت متمركزة في العديد من المواقع الحيوية، إلا أن انتشارها أقل كثافة مقارنة بما كانت عليه مطلع الأسبوع.