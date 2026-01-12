إعلان

فيديو لعشرات الجثث ملفوفة في أكياس سوداء لمتظاهرين في إيران.. فرانس برس تكشف

كتب : مصراوي

07:13 م 12/01/2026
    عشرات الجثث ملفوفة في أكياس سوداء لمتظاهرين في إيران (2)
    عشرات الجثث ملفوفة في أكياس سوداء لمتظاهرين في إيران (1)
    عشرات الجثث ملفوفة في أكياس سوداء لمتظاهرين في إيران (4)
    عشرات الجثث ملفوفة في أكياس سوداء لمتظاهرين في إيران (3)

وكالات

رصدت وكالة فرانس برس، مقطع فيديو يظهر عشرات الجثث للمتظاهرين مكدسة خارج مشرحة جنوب طهران.

وأكدت الوكالة، في تقرير لها اليوم الإثنين، أنها تحققت من الفيديو والتي حددتها منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية على أنهم ضحايا حملة القمع ضد الاحتجاجات في إيران.

وأوضحت فرانس برس، أن الفيديو والصور المتداولة تظهر عشرات الجثث ملفوفة في أكياس سوداء خارج مشرحة كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الفيديو نُشر لأول مرة على الإنترنت، يوم السبت، من أمام المشرحة ومختبر الطب الشرعي في محافظة طهران.

ومن جانبها، أكدت منظمة "إيران لحقوق الإنسان"، والتي يكون مقرها في النرويج، أن اللقطات تُظهر عددًا كبيرًا من القتلى خلال الاحتجاجات التي عمت إيران.

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أنها قامت بنفسها بالتحقق من صحة هذه الصور التي تظهر عشرات الجثث للمتظاهرين في طهران.

جثث متظاهريين احتجاجات ايران ايران

