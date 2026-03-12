إعلان

نتنياهو يهدد باغتيال مجتبى خامنئي.. ويزعم مقتل علماء نوويين إيرانيين

كتب : محمود الطوخي

11:18 م 12/03/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

هدد بنيامين نتنياهو، إيران بشكل مباشر عقب إعلانه مقتل كبار العلماء النوويين الإيرانيين وتدمير قدرات الحرس الثوري وقوات الباسيج خلال الهجوم العسكري المشترك مع الولايات المتحدة.

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهديدا مبطنا بقتل المرشد الأعلى الجديد لإيران، مدافعا في أول مؤتمر صحفي له منذ بداية الحرب عن الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد طهران.

نتنياهو يهدد إيران ويكشف خسائر طهران

وقال نتنياهو، إن إيران "لم تعد كما كانت" بعد قرابة أسبوعين من القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية، مؤكدا أن طهران تلقت ضربات موجعة استهدفت قوات النخبة في الحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية.

وأضاف نتنياهو، أن الهدف من العمليات هو منع إيران من نقل مشاريعها النووية والباليستية إلى خنادق تحت الأرض، كاشفا أن بعض الضربات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل كبار العلماء النوويين الإيرانيين.

نتنياهو يهدد إيران ويتوعد حزب الله

وتعهد نتنياهو بمواصلة ضرب حزب الله، الذي بدأ إطلاق النار ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي.

وقال نتنياهو: "سنفرض على حزب الله ثمنا باهظا، ومن الأفضل للحكومة اللبنانية أن تسبقنا وتشارك في هذه الخطوة".

وفيما يخص الإجراءات المستقبلية التي قد يتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي وزعيم حزب الله نعيم قاسم، أطلق نتنياهو تهديدا صريحا قائلا: "لن أصدر وثائق تأمين على الحياة لأي من قادة المنظمة الإرهابية"، مؤكدا عدم نيته الإفصاح عن المخططات القادمة.

مستقبل النظام الإيراني وتنسيق نتنياهو وترامب

وصف نتنياهو، مجتبى خامنئي بأنه "دمية الحرس الثوري" وأنه "لا يستطيع أن يظهر وجهه في الأماكن العامة"، معتبرا أن طهران وحزب الله لم يعودا يشكلان نفس مستوى التهديد السابق.

وأشار نتنياهو، إلى إمكانية تهيئة الظروف لتغيير النظام، لكنه اعتبر أن القرار النهائي بيد الشعب الإيراني للخروج إلى الشوارع.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال، أنه يتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوميا وبشكل حر لتنسيق المواقف العسكرية والسياسية.

الحرب في إيران أمريكا وإسرائيل مجتبى خامنئي الحرس الثوري

