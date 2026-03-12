إعلان

لماذا تخفي إسرائيل آثار الهجمات الإيرانية فورا من مدنها؟

كتب : محمود الطوخي

11:25 م 12/03/2026

الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

بينما تتوالي الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، تمارس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عمية تعتيم على آثار الدمار الناجم عن الضربات في مدنها.

وفي إطار ذلك، صرّحت مذيعة شبكة "سي إن إن" في تل أبيب إيرين بورنيت عن طريق الخطأ، قبل أيام، بأن حكومة الاحتلال تفرض رقابة صارمة على الأضرار في إسرائيل.

وقالت بورنيت خلال بث مباشر: "لا نعرض هذا عليكم؛ لأن الحكومة الإسرائيلية لا تسمح لنا أو لا تريد منا أن نُظهر من أين جاءت الصواريخ الاعتراضية".

آثار الدمار في إسرائيل قبل وبعد إزالتها

وفي توثيق ميداني، نشر ناشط إسرائيلي يُدعى جيل ديكمان صورتين على حسابه بمنصة "إكس"، تظهران إزالة آثار انهيار مبنى سكنيا وتدمير شارع رئيسي في "يهودا هاليفي" بفعل الصواريخ الإيرانية سريعا.

وكتب ديكمان في منشوره: "قبل أيام مررت بهذا المكان حيث سقط صاروخ إيراني. كنت أتوقع أن أرى الدخان والنار وحفرة كبيرة وشظايا متناثرة في المكان، لكن في الحقيقة لم يعد هناك شيء من ذلك بعد الآن".

وأضاف: "قامت المدينة بتطهير كل شيء. إن ما تفعله بلدية تل أبيب منذ 7 أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى) بدءا من رعاية النازحين الإسرائيليين وإيوائهم هو أمر رائع".

أسباب التعتيم الإسرائيلي حول الخسائر

ويوم أمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخفي أضرار الصواريخ الإيرانية.

وكتب عراقجي في منشور على "إكس" "لا يريد نتنياهو أن يرى العالم كيف نعاقب إسرائيل ردا على العدوان".

وشدد عراقجي، على أن التقارير الواردة من الميدان في إسرائيل، تشير إلى دمار واسع بسبب صواريخنا، وكذلك حالة ذعر داخل قيادة الاحتلال وارتباك في دفاعاته.

