إسرائيل: الشرطة تستجوب مسؤولا رفيعا في مكتب نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها احتجزت مسؤولا رفيع المستوى من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاستجوابه.

ويشتبه أن المسؤول عرقل تحقيقا ويجرى استجوابه بعد تحذيره من عواقب تصرفه، طبقا لبيان صادر من الشرطة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

يشار إلى أن مكتب نتنياهو متهم بتسريب معلومات لإفشال وقف إطلاق النار في غزة.

أفادت تقارير في وقت سابق بأن القوات الإسرائيلية وحركة حماس تستعدان لاستئناف القتال في قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي عربي، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الجيش الإسرائيلي وضع خططا لشن عمليات عسكرية جديدة في غزة في مارس المقبل.