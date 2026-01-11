بنجلادش تبدي رغبتها في الانضمام للقوة الدولية المقرر نشرها بقطاع غزة



وكالات

قالت بنجلادش، إنها أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة.

وأضافت أن مستشارها للأمن القومي، خليل الرحمن، التقى 2 من الدبلوماسيين الأمريكيين هما: أليسون هوكر وبول كابور، في واشنطن.

وجاء في بيان صادر عن حكومة بنجلادش، أن مستشارها للأمن القومي عبَّر عن اهتمام بنجلادش من حيث المبدأ بأن تكون ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة.

ولم يذكر البيان مدى أو طبيعة مشاركتها المقترحة، ولم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا في منتصف نوفمبر يفوِّض ما يُسمَّى بمجلس السلام والدول التي تعمل معه بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، حيث بدأ وقف إطلاق النار في أكتوبر.

ولم تتقدَّم عملية وقف إطلاق النار إلى ما بعد مرحلتها الأولى، ولم يتم إحراز تقدم يذكر في الخطوات التالية.

وتفيد الأنباء باستشهاد أكثر من 400 فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويعيش جميع سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة تقريبا في منازل مؤقتة أو مبانٍ متضررة في قطعة من الأرض انسحبت منها قوات الاحتلال.

ولا تزال هناك خلافات حادة بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات الأكثر صعوبة ضمن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أواخر عام 2023 إلى استشهاد عشرات الآلاف، وتسبب في أزمة جوع وتشريد جميع سكان غزة.

ويقول عدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين وتحقيق للأمم المتحدة إن العدوان الإسرائيلي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وفقا للغد.