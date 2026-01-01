والي الخرطوم: بدأنا المرحلة الثالثة لتحرير أرض كردفان من الدعم السريع

قال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الخميس، إن المعركة ضد ميليشيا الدعم السريع تشهد الآن المرحلة الثالثة لتحرير أرض كردفان، معربا عن أمله في تحقيق النصر الكامل.

وأشار حمزة، إلى أن "بشائر النصر تأتي من الدلنج وكادوقلي وقريبا نسمع تلك البشائر من كردفان ودارفور بتحررهما من الميليشيات".

بدورها، أكدت عضو مجلس السيادة السوداني نوارة أبو محمد، تمسك المجلس بخيار الحوار السوداني السوداني الشامل دون إقصاء للوصول إلى توافق وطني يحقق السلام الدائم.

وأوضحت أبو محمد، أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها ستواصل القيام بواجبها حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السودانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أن الجيش يخوض "معركة كرامة وجودية" وهو واثق من تحقيق النصر، مشددا على أن أوهام الدول التي تراهن على تقسيم السودان لن تتحقق.

وقال البرهان، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ70 للاستقلال، إن هذه المعركة وحدت السودانيين، مضيفًا: "نطمئن أهلنا في كل السودان بأن النصر قادم وسيكون حليف شعبنا. سنجتمع للاحتفال بطرد التمرد والخونة من البلاد".

وأشار البرهان، إلى أن كل من خان وطنه وباعه لن ينتصر، وأن من راهن على "أوهام الخارج" لن تتحقق أحلامه في السودان.

وأوضح البرهان أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معركة الاستقلال ضد ما وصفه بـ"البطش والهمجية والاستعمار في ثوبه الجديد"، مؤكدا التزام مجلس السيادة بتأسيس "دولة المواطنة التي تسع الجميع"، لافتا إلى أن باب الانضمام لصوت الوطن والحق لا يزال مفتوحًا، وأن أبواب المصالحة الوطنية "مشرعة".