ألمانيا وبلجيكا تدينان الهجوم الإسرائيلي على قطر

وكالات

أدانت كل من ألمانيا وبلجيكا الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ينتهك سيادة قطر ويعرض جميع جهودنا لإطلاق سراح الأسرى للخطر.

فيما أدان وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو، بشدة الانتهاك الإسرائيلي لأراضي قطر.

ونفذت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).