ماكرون يدين: الضربات الإسرائيلية في قطر "غير مقبولة"

وكالات

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال ماكرون، إن الضربات الإسرائيلية في قطر "غير مقبولة مهما كانت دوافعها"، معربًا عن تضامنه مع قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشدد الرئيس الفرنسي، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أنه يجب عدم السماح بانتشار الحرب إلى المنطقة بأي حال من الأحوال.

Today's Israeli strikes on Qatar are unacceptable, whatever the reason. I express my solidarity with Qatar and its Emir, Sheikh Tamim Al Thani. Under no circumstances should the war spread throughout the region. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2025

ونفذت إسرائيل، اليوم، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني، الثلاثاء، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى استشهاد 6 من كبار قادة حماس.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من حماس، أن قادة الذين ارتقوا في الهجوم الإسرائيلي هم: جهاد لبد أبو بلال مدير مكتب الدكتور خليل الحية، همام الحية أبو همام نجل خليل الحية، إضافة إلى 3 مرافقين هم: عبد الله عبد الواحد أبو خليل، مؤمن حسونة أبو عمر، أحمد عبّد المالك أبو مالك.