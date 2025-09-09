رئيس الكنيست يعلق على هجوم الدوحة: هذه رسالة للشرق الأوسط بأسره

وكالات

نشر رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، على صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، مقطع فيديو للعملية الإسرائيلية التي استهدفت أحد مباني العاصمة القطرية الدوحة، بدعوى وجود قيادات من حركة حماس بها.

وعلق اوحانا بالعربية قائلًا: "هذه رسالة لكل الشرق الأوسط".

هذه رسالة لكل الشرق الأوسط pic.twitter.com/K9b5klGKMx — Amir Ohana - אמיר אוחנה (@AmirOhana) September 9, 2025

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني، الثلاثاء، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى استشهاد 6 من كبار قادة حماس.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من حماس، أن قادة الذين ارتقوا في الهجوم الإسرائيلي هم: جهاد لبد أبو بلال مدير مكتب الدكتور خليل الحية، همام الحية أبو همام نجل خليل الحية، إضافة إلى 3 مرافقين هم: عبد الله عبد الواحد أبو خليل، مؤمن حسونة أبو عمر، أحمد عبّد المالك أبو مالك.

ونفذت إسرائيل، اليوم، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).







