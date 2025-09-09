إعلان

إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

03:39 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

بن غفير وسموتريتش

وكالات

أعلنت إسبانيا إدراج الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في لائحة الممنوعين من دخول أراضيها.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الوضع في قطاع غزة يتدهور كل يوم في وقت يفرض الواجب الأخلاقي التحرك في إطار السيادة الإسبانية والأوروبية ووفقا لحقوق الإنسان، مضيفًا أن العملية الإسرائيلية تتسبب في عدد غير مقبول من الضحايا، والتجويع يهدد 250 ألف شخص في غزة.

ويأتي ذلك استكمالًا للإجراءات الإسبانية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ أوضح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمس الإثنين، أن كل ما تقوم به بلاده غير كاف أمام هذه الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كل ما يجري في غزة إبادة جماعية وإسبانيا لن تقف على الحياد حتى تنتهي الإبادة، مؤكدًا أن مدريد ستتخذ مزيدا من الإجراءات في الفترة المقبلة.

كما أعلنت الخارجية الإسبانية استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور، عقب تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي اتهم مدريد بمعاداة السامية بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تجاه السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

