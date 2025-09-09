إعلان

بعد عملية القدس.. ارتفاع طلبات الحصول على تراخيص السلاح بإسرائيل

02:30 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

عملية إطلاق النار في القدس

وكالات

أفادت القناة الـ7 الإسرائيلية أن طلبات الحصول على رخصة سلاح ارتفعت بشكل كبير عقب عملية أمس في القدس والتي أدت إلى مقتل وإصابة إسرائليليين

وفي السياق ذاته، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعلن إدراج بلدة يروحام في النقب ضمن المناطق التي يُسمح لسكانها بالحصول على رخصة لحمل السلاح.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة تسليح واسعة أطلقها بن غفير منذ أواخر عام 2023، عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة، وتشمل مستوطنين في الضفة الغربية.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قرر فرض عقوبات على القريتين اللتين ينحدر منهما منفذا هجوم القدس الأخير، موضحًا: "وجهت اليوم بفرض عقوبات مدنية على أقارب وسكان قريتي منفذي الهجوم القاتل في القدس".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، يوم الاثنين، مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار نفذه شابان فلسطينيان داخل محطة الحافلات المركزية شمال القدس المحتلة، مشيرة إلى أن بين القتلى أحد الحاخامات، فيما سُجلت ست إصابات خطيرة قرب مستوطنة راموت.

