الاتحاد الأوروبي: خلافات داخلية بشأن التحرك الجماعي تجاه غزة

وكالات



أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن بروكسل مارست ضغوطًا متواصلة على إسرائيل بشأن سلوكها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن خيارات التحرك الأوروبي باتت واضحة، إلا أن الدول الأعضاء لم تتوصل بعد إلى اتفاق حولها.

ودعت كالاس، في تصريحات عاجلة اليوم، دول الاتحاد إلى التحرك بشكل جماعي إزاء الوضع الإنساني والأمني في غزة، مشددة على أن وحدة الموقف الأوروبي ضرورية في هذه المرحلة.

وفي السياق ذاته، انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أمس الاثنين، ودعا إلى وقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لانتهاك قوانين الحرب.

وخلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اتهم تورك إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب تلو الأخرى"، وقال إن المجتمع الدولي فشل في التحرك، مضيفًا: "نحتاج إلى اتخاذ إجراء الآن لإنهاء المذبحة، المجتمع الدولي يفشل في أداء واجبه، نحن نخذل الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد تورك أنه يجب محاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على سلوكها، مشيرا إلى "القتل الجماعي" للفلسطينيين، والدمار الواسع النطاق و"المعاناة التي لا توصف" للمدنيين.