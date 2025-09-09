إعلان

الاتحاد الأوروبي: خلافات داخلية بشأن التحرك الجماعي تجاه غزة

01:08 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الاتحاد الأوروبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن بروكسل مارست ضغوطًا متواصلة على إسرائيل بشأن سلوكها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن خيارات التحرك الأوروبي باتت واضحة، إلا أن الدول الأعضاء لم تتوصل بعد إلى اتفاق حولها.

ودعت كالاس، في تصريحات عاجلة اليوم، دول الاتحاد إلى التحرك بشكل جماعي إزاء الوضع الإنساني والأمني في غزة، مشددة على أن وحدة الموقف الأوروبي ضرورية في هذه المرحلة.

وفي السياق ذاته، انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أمس الاثنين، ودعا إلى وقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لانتهاك قوانين الحرب.

وخلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اتهم تورك إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب تلو الأخرى"، وقال إن المجتمع الدولي فشل في التحرك، مضيفًا: "نحتاج إلى اتخاذ إجراء الآن لإنهاء المذبحة، المجتمع الدولي يفشل في أداء واجبه، نحن نخذل الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد تورك أنه يجب محاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على سلوكها، مشيرا إلى "القتل الجماعي" للفلسطينيين، والدمار الواسع النطاق و"المعاناة التي لا توصف" للمدنيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم