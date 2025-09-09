تصعيد إسرائيلي.. بن غفير يمنح سكان بلدة بالنقب حق حمل السلاح

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن بلدة يروحام في النقب ستنضم لقائمة المناطق التي يحق لسكانها حمل رخصة سلاح.

أطلق بن غفير سياسة تسليح الإسرائيليين، بمَن فيهم مستوطنون في الضفة الغربية، في نهاية عام 2023 بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أعلن فرض عقوبات على القريتين اللتين خرج منهما منفذا هجوم القدس أمس.

وقال كاتس: "وجهت اليوم بفرض عقوبات مدنية على أقارب وسكان قرى منفذي الهجوم القاتل في القدس".

وأمس الاثنين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار نفذه شابان فلسطينيان داخل محطة حافلات مركزية شمال القدس المحتلة.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن من بين القتلى حاخاما، وأن هناك 6 إصابات خطيرة جراء إطلاق النار في محطة الحافلات قرب مستوطنة راموت.