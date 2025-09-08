بعد إغلاقها بسبب حادث.. إعادة فتح صالة رقم 4 بمطار هيثرو في لندن

وكالات

أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في لندن، إعادة فتح صالة رقم 4 بمطار هيثرو بالعاصمة البريطانية، بعد إغلاقها للاشتباه في وجود "مواد خطرة".

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الإطفاء بالعاصمة البريطانية إخلاء صالة ركاب في مطار هيثرو في لندن كإجراء احترازي، بسبب احتمال وجود مواد خطيرة.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو إنه تم إغلاق منطقة تسجيل الدخول في صالة السفر رقم 4 وإخلائها لدى وصول خدمات الطوارئ.

وكان طلب المطار من المسافرين عدم التوجه إلى الصالة، وشوهدت حشود من الركاب في الخارج، بينما كانت كل الصالات الأخرى تعمل بشكل طبيعي.