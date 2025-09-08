إعلان

بعد إغلاقها بسبب حادث.. إعادة فتح صالة رقم 4 بمطار هيثرو في لندن

10:41 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

مطار هيثرو

وكالات

أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في لندن، إعادة فتح صالة رقم 4 بمطار هيثرو بالعاصمة البريطانية، بعد إغلاقها للاشتباه في وجود "مواد خطرة".

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الإطفاء بالعاصمة البريطانية إخلاء صالة ركاب في مطار هيثرو في لندن كإجراء احترازي، بسبب احتمال وجود مواد خطيرة.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو إنه تم إغلاق منطقة تسجيل الدخول في صالة السفر رقم 4 وإخلائها لدى وصول خدمات الطوارئ.

وكان طلب المطار من المسافرين عدم التوجه إلى الصالة، وشوهدت حشود من الركاب في الخارج، بينما كانت كل الصالات الأخرى تعمل بشكل طبيعي.

مطار هيثرو لندن
