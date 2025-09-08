وكالات

اعتبر رئيس الوزراء الهنجاري، فيكتور أوربان، أن حديث القادة الأوروبيون عن فكرة الضمانات الأمنية لكييف من شأنها تقسيم أوكرانيا إلى 3 مناطق: منطقة روسية ومنطقة منزوعة السلاح ومنطقة غربية، وذلك بعد انتهاء الصراع.

وقال أوربان، أمس خلال خطابه بمناسبة افتتاح الموسم السياسي في مدينة كوتشي الهندية: "اليوم، يتحدث الأوروبيون بلباقة عن الضمانات الأمنية، لكن هذه الضمانات تعني في الواقع تقسيم أوكرانيا"، مضيفًا "لا يمكننا حتى الآن قول شيء محدد عن ملامحها ووضعها. لكننا نرى أن أوكرانيا تتحول إلى إقليم من ثلاث مناطق".

ووفقًا رئيس وزراء هنجاريا، فإن الغرب قد اعترف بالفعل بحكم الأمر الواقع "بوجود منطقة روسية" على الأراضي الأوكرانية.

وأشار أوربان، إلى أن الخلاف لم يعد قائمًا حول وجود المنطقة الروسية من عدمه، معتبرًا أن هذا "بات أمرًا واقعًا"، إذ إن المنطقة الروسية القائمة بالفعل تغطي نحو 20% من الأراضي الأوكرانية.

وتابع: "النقاش الآن يتركز فقط على عدد المناطق التي ستُنشأ، سواء كانت اثنتين أو أربعًا أو خمسًا أو ستًا. كما يدور الجدل حول عمق المنطقة منزوعة السلاح على حدود هذه المنطقة الروسية، هل ستكون 40 كيلومترًا أم 50 أو 100 أو حتى 200، فهذا ما يجري تحديده حاليًا. وهذه ستكون المنطقة الثانية"، وفقًا لما نقلته روسيا اليوم.

ويُشار إلى أنه في وقتٍ سابق، قال المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوج، في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية، إنه يمكن تقسيم أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا الدائرة منذ فبراير 2022، إلى عدة مناطق نفوذ على غرار تقسيم برلين بعد الحرب العالمية الثانية، و"لكن بدون وجود قوات برية أمريكية".