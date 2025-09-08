إعلان

رئيس وزراء هنجاريا: الضمانات الأمنية لكييف تعني تقسيم أوكرانيا لـ3 مناطق

05:05 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

فيكتور أوربان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اعتبر رئيس الوزراء الهنجاري، فيكتور أوربان، أن حديث القادة الأوروبيون عن فكرة الضمانات الأمنية لكييف من شأنها تقسيم أوكرانيا إلى 3 مناطق: منطقة روسية ومنطقة منزوعة السلاح ومنطقة غربية، وذلك بعد انتهاء الصراع.

وقال أوربان، أمس خلال خطابه بمناسبة افتتاح الموسم السياسي في مدينة كوتشي الهندية: "اليوم، يتحدث الأوروبيون بلباقة عن الضمانات الأمنية، لكن هذه الضمانات تعني في الواقع تقسيم أوكرانيا"، مضيفًا "لا يمكننا حتى الآن قول شيء محدد عن ملامحها ووضعها. لكننا نرى أن أوكرانيا تتحول إلى إقليم من ثلاث مناطق".

ووفقًا رئيس وزراء هنجاريا، فإن الغرب قد اعترف بالفعل بحكم الأمر الواقع "بوجود منطقة روسية" على الأراضي الأوكرانية.

وأشار أوربان، إلى أن الخلاف لم يعد قائمًا حول وجود المنطقة الروسية من عدمه، معتبرًا أن هذا "بات أمرًا واقعًا"، إذ إن المنطقة الروسية القائمة بالفعل تغطي نحو 20% من الأراضي الأوكرانية.

وتابع: "النقاش الآن يتركز فقط على عدد المناطق التي ستُنشأ، سواء كانت اثنتين أو أربعًا أو خمسًا أو ستًا. كما يدور الجدل حول عمق المنطقة منزوعة السلاح على حدود هذه المنطقة الروسية، هل ستكون 40 كيلومترًا أم 50 أو 100 أو حتى 200، فهذا ما يجري تحديده حاليًا. وهذه ستكون المنطقة الثانية"، وفقًا لما نقلته روسيا اليوم.

ويُشار إلى أنه في وقتٍ سابق، قال المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوج، في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية، إنه يمكن تقسيم أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا الدائرة منذ فبراير 2022، إلى عدة مناطق نفوذ على غرار تقسيم برلين بعد الحرب العالمية الثانية، و"لكن بدون وجود قوات برية أمريكية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيكتور أوربان الضمانات الأمنية أوكرانيا القادة الأوروبيون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة