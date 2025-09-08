

ترامب: لست راضيًا عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه ليس راضيًا عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب: "بعض قادة أوروبا سيحضرون إلى واشنطن يومي الإثنين والثلاثاء"، وفقا لما ذكرته العربية.

وأشار إلى أنه يخطط للحديث من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.

يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي.