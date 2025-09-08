إعلان

ترامب: لست راضيًا عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا

02:30 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه ليس راضيًا عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب: "بعض قادة أوروبا سيحضرون إلى واشنطن يومي الإثنين والثلاثاء"، وفقا لما ذكرته العربية.

وأشار إلى أنه يخطط للحديث من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.

يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي.

