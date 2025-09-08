إعلان

وزير الزراعة اللبناني: الجيش مفوض بتحديد توقيت حصر السلاح

01:17 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

الجيش اللبناني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، أن الحكومة أيدت ورحبت بخطة الجيش لحصر السلاح.

وأضاف وزير الزراعة اللبناني، أن الحكومة منحت الجيش اللبناني تفويضا لتحديد المهل الزمنية لحصر السلاح.

وتابع أن قائد الجيش سيقدم تقارير دورية للحكومة بشأن حصر السلاح، لافتا إلى أن وزراء الثنائي الشيعي طالبوا بتمديد النقاش بشأن الملف.

وشدد هاني على أن على إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان، إذ رأى أن الورقة الأمريكية تفرض أيضا التزامات على الجانب الإسرائيلي.

جاء هذا بعدما شهدت رأس الناقورة جنوب لبنان، أمس الأحد، اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحضور الموفدة الأمريكية مورجان أورتاجوس، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر.

وأفادت مصادر خاصة، أن لبنان تلقى إخطارا بتغيير رئاسة لجنة مراقبة وقف النار، التي تتم كل 6 أشهر.

أوضحت المصادر، أن الرئيس الجديد للجنة سيصل بعد 3 أسابيع كحد أقصى، وفقا للعربية.

يذكر أنه مطلع أغسطس 2025، وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح حزب الله كلفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوف من أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب بينها وبين الحزب استمرت نحو سنة.

ورحّبت الحكومة، الجمعة الماضي، بتدابير اقترحها الجيش اللبناني لحصر السلاح بالسلطات الرسمية.

وقال وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية، بدون أن يتطرق إلى مهل زمنية.

لفت مرقص إلى أن قائد الجيش تطرق إلى تقييدات تتعلق بتنفيذ الخطة، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش اللبناني لبنان وزير الزراعة اللبناني حصر السلاح في لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان