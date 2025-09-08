وزير الزراعة اللبناني: الجيش مفوض بتحديد توقيت حصر السلاح



وكالات

أعلن وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، أن الحكومة أيدت ورحبت بخطة الجيش لحصر السلاح.

وأضاف وزير الزراعة اللبناني، أن الحكومة منحت الجيش اللبناني تفويضا لتحديد المهل الزمنية لحصر السلاح.

وتابع أن قائد الجيش سيقدم تقارير دورية للحكومة بشأن حصر السلاح، لافتا إلى أن وزراء الثنائي الشيعي طالبوا بتمديد النقاش بشأن الملف.

وشدد هاني على أن على إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان، إذ رأى أن الورقة الأمريكية تفرض أيضا التزامات على الجانب الإسرائيلي.

جاء هذا بعدما شهدت رأس الناقورة جنوب لبنان، أمس الأحد، اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحضور الموفدة الأمريكية مورجان أورتاجوس، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر.

وأفادت مصادر خاصة، أن لبنان تلقى إخطارا بتغيير رئاسة لجنة مراقبة وقف النار، التي تتم كل 6 أشهر.

أوضحت المصادر، أن الرئيس الجديد للجنة سيصل بعد 3 أسابيع كحد أقصى، وفقا للعربية.

يذكر أنه مطلع أغسطس 2025، وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح حزب الله كلفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوف من أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب بينها وبين الحزب استمرت نحو سنة.

ورحّبت الحكومة، الجمعة الماضي، بتدابير اقترحها الجيش اللبناني لحصر السلاح بالسلطات الرسمية.

وقال وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية، بدون أن يتطرق إلى مهل زمنية.

لفت مرقص إلى أن قائد الجيش تطرق إلى تقييدات تتعلق بتنفيذ الخطة، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية.