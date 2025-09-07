وكالات

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن تحرك الأوروبيين في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية انتهاك لاتفاقيات أوسلو، بحسب وصفه.

وتعتزم دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، الاعتراف بدولة فلسطين. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين يوم 22 سبتمبر، لتعيد بذلك إحياء عملية تم تعليقها هذا الصيف.

واعتمدت الجمعية قرارًا شفهيًا اقترحته السعودية بشأن استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين.

ويعدّ اتفاق أوسلو، الموقَّع في سبتمبر 1993، أول اتفاق رسمي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونص على "إنهاء عقود من الصراع والمواجهة، والاعتراف المتبادل بالحقوق السياسية والشرعية".

وتضمن الاتفاق عدة بنود تناولت هيكلية السلطة الفلسطينية وتشكيلها، إضافة إلى إنشاء سلطة حكم ذاتي فلسطينية انتقالية، إلى جانب بنود أخرى.