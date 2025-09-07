إعلان

وزير خارجية الدنمارك: لسنا مستعدين للاعتراف بدولة فلسطينية

11:46 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن

وكالات

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، من القدس، إن بلاده ليست مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد أن إسرائيل لا تمتلك حق الاعتراض على أي اعتراف دنماركي بدولة فلسطين.

وأعرب راسموسن، عن قلق بلاده من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، موضحًا أنه على إسرائيل وقف حملتها العسكرية في غزة.

وأضاف وزير الخارجية الدنماركي، أنه على إسرائيل السماح بنقل المصابين من غزة إلى القدس الشرقية والضفة للعلاج.

وزير الخارجية الدنماركي الاعتراف بدولة فلسطينية الدنمارك
