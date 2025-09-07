وزير خارجية الدنمارك: لسنا مستعدين للاعتراف بدولة فلسطينية

وكالات

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، من القدس، إن بلاده ليست مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد أن إسرائيل لا تمتلك حق الاعتراض على أي اعتراف دنماركي بدولة فلسطين.

وأعرب راسموسن، عن قلق بلاده من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، موضحًا أنه على إسرائيل وقف حملتها العسكرية في غزة.

وأضاف وزير الخارجية الدنماركي، أنه على إسرائيل السماح بنقل المصابين من غزة إلى القدس الشرقية والضفة للعلاج.