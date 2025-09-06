إعلان

سموتريتش: وزراء الليكود يدعمون خطة السيادة على الضفة الغربية

11:51 م السبت 06 سبتمبر 2025

بتسلئيل سموتريتش

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن وزراء الليكود يدعمون خطة السيادة على الضفة الغربية.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي قائلا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: إن الشعب سيقف إلى جانبك.

وكان سموتريتش قد اعتبر أن "فرض السيادة" على الضفة سيحول دون إقامة ما سماها دولة إرهاب فلسطينية ترغب في القضاء على إسرائيل، مشيرًا إلى أنهم لن يسمحوا بإقامة هذه الدولة مهما كانت التحديات.

ووصف ذلك بأنه "خطوة تحول تاريخية"، واعتبر أنه حينما يتخذ نتنياهو هذه الخطوة فسيدخل التاريخ، كما رأى أنها خطوة واقعية لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل، في إشارة إلى إعلان دول غربية بينها فرنسا وبريطانيا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية.

بتسلئيل سموتريتش الضفة الغربية الليكود بنيامين نتنياهو
