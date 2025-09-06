سموتريتش: وزراء الليكود يدعمون خطة السيادة على الضفة الغربية

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن وزراء الليكود يدعمون خطة السيادة على الضفة الغربية.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي قائلا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: إن الشعب سيقف إلى جانبك.

وكان سموتريتش قد اعتبر أن "فرض السيادة" على الضفة سيحول دون إقامة ما سماها دولة إرهاب فلسطينية ترغب في القضاء على إسرائيل، مشيرًا إلى أنهم لن يسمحوا بإقامة هذه الدولة مهما كانت التحديات.

ووصف ذلك بأنه "خطوة تحول تاريخية"، واعتبر أنه حينما يتخذ نتنياهو هذه الخطوة فسيدخل التاريخ، كما رأى أنها خطوة واقعية لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل، في إشارة إلى إعلان دول غربية بينها فرنسا وبريطانيا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية.