88 دولة تعلق خدمات البريد مع أمريكا بسبب الرسوم الجمركية



وكالات

أفادت وكالة فرانس برس "أ.ف.ب"، بأن 88 دولة تعلق خدمات البريد مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية.

وجاء ذلك على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يتيح بدءًا من يوم الإثنين المقبل، منح بعض الإعفاءات الجمركية لشركاء تجاريين يبرمون اتفاقيات حول الصادرات الصناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، إضافة إلى المركبات الدوائية والكيماويات.

ويحدّد الأمر التنفيذي الجديد أكثر من 45 فئة من السلع التي ستُعفى من الرسوم الجمركية عند استيرادها من "شركاء متحالفين" يبرمون اتفاقيات إطارية لتخفيض رسوم ترامب "المتبادلة" والرسوم المفروضة بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي.

ويجعل أمر الجمعة التعريفات الأمريكية متوافقة مع التزاماتها في صفقات إطارية قائمة، بما في ذلك مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي. وستدخل الإعفاءات حيّز التنفيذ في تمام الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي يوم الإثنين.