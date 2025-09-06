عائلات الأسرى الإسرائيليين تشكر ترامب وتتمنى "نجاح جهوده"

وكالات

وجّهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف على "عزمهما دفع مفاوضات الصفقة قدمًا"، حسب قولها.

وقالت عائلات الأسرى، إنها تشكر ترامب الذي يبذل قصارى جهده لإعادة المحتجزين، معربة عن أملها أن يتحقق ذلك قريبًا.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي يثبت أن القيادة تكون باتخاذ "قرارات شجاعة"، مؤكدة ثقتها بأنه وويتكوف سيحققان اتفاقًا يعيد جميع الأسرى.

وأشارت إلى أنها تتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تقف إلى جانب واشنطن، وتظهر التصميم نفسه على إعادة الأسرى الإسرائيليين.

وفي سياق منفصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن محتجين نظموا مظاهرة للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين مقابل منزل وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش.







