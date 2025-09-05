زيلينسكي: توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا يتطلب آلاف الجنود

(د ب أ)

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن حجم التواجد المحتمل للقوات الغربية في بلاده، بعد مشاورات أجريت مؤخرا حول توفير ضمانات أمنية مستقبلية لبلاده.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن زيلينسكي صرح بأنه لن يكشف عن الأرقام الدقيقة، لكنه أشار إلى أنها بالتأكيد لن تكون مجرد أعداد قليلة، بل آلاف الجنود.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات، اليوم الجمعة، عقب اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في غربي أوكرانيا.

وكانت الدول الداعمة لأوكرانيا قد ناقشت، أمس الخميس، كيفية ضمان وقف محتمل لإطلاق النار أو تحقيق السلام.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لاحقا، أن 26 دولة غربية مستعدة لإرسال قوات.