الصحة العالمية تحذر: تجويع غزة لن يأتي بالأمان لإسرائيل

وكالات

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قوات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في تجويع سكان قطاع غزة، مؤكدًا أنه لن يأتي بالأمان على إسرائيل ولن يسهم في الإفراج عن الأسرى.

وخلال تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، دعا غيبريسوس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب في غزة، والسماح لمن يريد العلاج بالخروج للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، إن هناك معاناة في تقديم الخدمات الصحية في غزة، متوقعًا تفاقم الكارثة في غزة مع تهجير الفلسطينيين لجنوب القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد 18 مواطنا بينهم 7 أطفال في غارات إسرائيلية على منازل وخيام النازحين بمدينة غزة.

وذكرت المصادر، أنه "استشهد 3 مواطنين وأصيب 7 آخرين جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، كما استشهد ثلاثة آخرين إضافة إلى عدة مصابين إثر استهداف طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين داخل الجامعة الإسلامية في حي الرمال الجنوبي غرب المدينة، فيما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في غارة على شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)".

وقالت المصادر، إن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب المدينة.

وفي حي الصبرة، استشهد مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع الثلاثيني جنوب غزة، كما استشهد مواطنين آخرين وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين على مفرق جامعة الأزهر غرب مدينة غزة.

إضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال غرب مدينة غزة.