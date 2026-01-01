أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن مهر الزوجة قد يكون أموال أو ذهب أو عقار أو سيارة، أو أن يقوم بتعليمها مهنة، وهنا تسمى منافع.

وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج" بلدنا اليوم"، المذاع عبر قناة" الشمس": أن المصريين تعودوا على كتابة مستلزمات البيت من أثاث كمهر عينى، وهذا الأمر ليس مخالف للشريعة.

ولفت أستاذ الفقه إلى أن المهر إذا كتب كصيغة إيصال أمانة أصبح مخالفا، متابعًا: «إيصال الأمانة فى عقود الزواج مخالف للشريعة الإسلامية».

وطالب كريمة، بتغيير صيغة قائمة المنقولات الزوجية، وعدم كتابة تعهد الزوج بإعادة المنقولات لزوجته، فهل يعقل أن يظل الزوج محافظ على الأجهزة لمدة 40 سنة.

ونتقد استاذ الفقه سلوك بعض الأزواج الذين يلجأون إلى تصوير زوجاتهم داخل المنزل، خاصة خلال اللحظات الخاصة، معتبرًا أن هذا السلوك يمثل انحرافًا واضحًا عن قيم الإسلام الأصيلة، ويعكس حالة من التغريب الدينى.

وشدد كريمة على أن من يقوم بتصوير مشاهد فاضحة لأهل بيته، أو ينشرها بأى وسيلة، يُعد شخصًا «ديُّوثًا»، وهو وصف شرعى يُطلق على من لا يغار على أهله وينتهك حرمة أسرته.

واستشهد استاذ الفقه بقول الله-تعالي- في سورة النور،" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ".

واكد أن هذه الأفعال هى من خطوات الشيطان التى تهدف لنشر الفجور والفساد فى المجتمع.

