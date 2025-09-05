حماس: نتنياهو يعرقل جهود الوسطاء ويقود حرب إبادة وتهجير بلا نهاية

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على تعطيل وإفشال جهود الوسطاء الرامية إلى وقف الحرب، ماضيا في خطط "الإبادة والتهجير" في حرب "لا نهاية لها".

وأضافت الحركة أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عن ارتكاب الجرائم ما لم يدفع "أثمانا باهظة"، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو ماضية في عملياتها العسكرية "غير مبالية بكل المواقف والاحتجاجات الدولية".



ومن جانبها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المقاومة الفلسطينية منفتحة على كل الأفكار والمبادرات الجادة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الإبادة وحماية الشعب الفلسطيني.



واتهمت الجبهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة رفض جميع المبادرات الرامية إلى وقف ما وصفته بـ"المحرقة"، معتبرة أن سياساته تدفع باتجاه إطالة أمد الحرب وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي سياق المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أجرى اتصالات أولية تهدف إلى استئناف المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى والترويج لمبادرة جديدة، وسط تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر مشاركة في المفاوضات، أن هذه الاتصالات ما زالت في مراحلها الأولية "خلف الكواليس"، مؤكدة أن الوضع "معقد للغاية".