بوتين يرفض مقابلة زيلنسكي في الخارج ويصر على عقد الاجتماع في موسكو

02:13 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوات لمقابلة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر مفاوضات في الخارج.


وقال بوتين في منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك إنه إذا رغب زيلينسكي في مقابلته، لكنه طلب في الوقت ذاته أن يسافر إلى مكان لحضور الاجتماع، فإنه بذلك يطلب الكثير للغاية، مضيفًا: "أفضل مكان لهذا (الاجتماع) هو عاصمة الاتحاد الروسي، مدينة موسكو الباسلة".


ورفض زيلينسكي من قبل خططا لعقد اجتماع في موسكو، وبحسب مصادر أوكرانية هناك سبع دول راغبة في استضافة القمة.


وأصر بوتين على استضافة موسكو للمفاوضات، كما اقترح أثناء زيارته للصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن سلامة الضيوف ستكون مضمونة 100 %.


وذكر جهاز الأمن الأوكراني أنه أحبط عدة محاولات لاغتيال زيلينسكي منذ شنت روسيا غزوها الشامل ضد أوكرانيا في فبراير 2022.


ومن شأن عقد المحادثات في موسكو تعزيز وضع الكرملين، الذي مازال يرى نفسه باعتباره صاحب الأفضلية على الجبهة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فولوديمير زيلينسكي موسكو الصين
