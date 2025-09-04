الأردن تكشف تفاصيل حادثة اجتياز جنود إسرائيليين للحدود

وكالات

علقت وسائل إعلام أردنية على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول اجتياز جنود إسرائيليين للحدود الأردنية.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن هذا الحدث الأمني الحدودي وقع في 27 أغسطس الماضي، إذ اجتاز 8 جنود من جيش الاحتلال الحدود الأردنية لمسافة قصيرة مما اضطر قوات حرس الحدود الأردنية بموجبها إلى توقيفهم جميعاً.

وأشارت وسائل الإعلام الأردنية، إلى أنه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية والتي أظهرت تخطيهم للحدود بالخطأ، تم الإفراج عنهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي وفقاً لاتفاقية الحدود الأمنية بين الطرفين.