إصابات عديدة في حادث دهس بالعاصمة الألمانية برلين "صور"

وكالات

أصيب عدة أشخاص، بينهم أطفال، بعد أن اقتحمت سيارة حشداً من الناس في برلين.

ذكرت صحيفة بيلد اليومية الألمانية، يوم الخميس، أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وبحسب متحدث باسم جهاز الإطفاء، أصيب بعض الأطفال بجروح طفيفة، فيما تعرض شخص بالغ لإصابة خطيرة.

وقع الحادث قبيل الساعة الواحدة ظهرًا في منطقة فيدينج شمال غرب برلين.

وقالت الشرطة إنه لم يتضح على الفور سبب اندفاع السيارة نحو الحشد، لكن خدمات الطوارئ رجّحت أن يكون الحادث عرضيًا.