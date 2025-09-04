إعلان

إصابات عديدة في حادث دهس بالعاصمة الألمانية برلين "صور"

06:56 م الخميس 04 سبتمبر 2025

حادث دهس بالعاصمة الألمانية برلين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أصيب عدة أشخاص، بينهم أطفال، بعد أن اقتحمت سيارة حشداً من الناس في برلين.

ذكرت صحيفة بيلد اليومية الألمانية، يوم الخميس، أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وبحسب متحدث باسم جهاز الإطفاء، أصيب بعض الأطفال بجروح طفيفة، فيما تعرض شخص بالغ لإصابة خطيرة.

وقع الحادث قبيل الساعة الواحدة ظهرًا في منطقة فيدينج شمال غرب برلين.

وقالت الشرطة إنه لم يتضح على الفور سبب اندفاع السيارة نحو الحشد، لكن خدمات الطوارئ رجّحت أن يكون الحادث عرضيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث دهس بالعاصمة الألمانية سيارة تقتحم حشد من الناس ببرلين العاصمة الألمانية برلين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح