الرئيس الفرنسي: روسيا من بدأت الحرب وعليها تحمل العواقب

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن روسيا من بدأت الحرب مع أوكرانيا ويجب عليها أن تتحمل العواقب، مشيراً إلى أنها فقدت أكثر من مليون شخصًا بين قتيل وجريح، مقابل الاستيلاء على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية.

وشدد الرئيس ماكرون، في تصريحات إعلامية، الخميس، على أنه لا بد من تقديم ضمانات أمنية قوية جدا لأوكرانيا، وفي حال واصلت روسيا رفض مناقشات السلام، سيفرض عليها عقوبات جديدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ماكرون "أوربا جاهزة لتوفير الضمانات الأمنية اللازمة لأوكرانيا، وسنعيد بناء الجيش الأوكراني بما يمكنه من ردع أي هجوم مستقبلي لروسيا، مؤضحًا أن "هناك 26 دولة أعلنت التزامها بنشر قوات لتقديم الطمأنة لأوكرانيا في اليوم التالي لاتفاق السلام".

وأكد الرئيس الفرنسي، أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتمكن من الاتفاق على عدد من النقاط وخلال الأيام المقبلة سوف يتم وضع اللمسات الأخيرة على الدعم الأمريكي للضمانات الأمنية لأوكرانيا.

واختتم ماكرون: "قررنا أن ننسق أنشطتنا فيما يتعلق بالعقوبات الأساسية والثانوية لكي تكون هذه العقوبات أكثر فعالية وتضع حدا للمجهود الحربي الروسي".