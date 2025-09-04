إسرائيل تخطط لإنشاء 7 بلدات على أراضي قرى بدوية في النقب

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدفع بخطة لإقامة 7 بلدات على أراضي قرى بدوية غير تابعة لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللجنة العليا للتخطيط قدمت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، اقتراحا لإقامة 7 بلدات جديدة بين بئر سبع وديمونا جنوب إسرائيل، تقع غالبيتها في أراضي قرى بدوية غير معترف بها أو قريبة منها.

وتستهدف الخطة التي قدمها المجلس الوطني للتخطيط والبناء في إسرائيل، أمس الأول الثلاثاء، بنا 5 بلدات يهودية واثنتين بدويتين على الطريق بين بئر سبع وديمونا.

ومن المتوقع، أن تتسع البلدات لنحو 20 ألف إسرائيلي، بتكلفة تطوير تبلغ قرابة ملياري شيكل، حوالي 600 ألف دولار، مشيرة إلى أن المقترح سيُحال إلى الحكومة لمراجعته وتخصيص الميزانية اللازمة.

وأوضحت "هآرتس"، أن ما يقرب من 300 ألف بدوي يعيشون في بئر سبع، يعيش أكثر من نصفهم في تجمعات سكنية غير معترف بها، لافتة إلى أن هذه القرى التي يبلغ عددها 35 تفتقر إلى أي وضع قانوني كما تفتقر الماء والكهرباء والطرق.

ويعود إنشاء بعض هذه القرى، إلى ما قبل قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقت طويل، بينما تأسست قرى أخرى في خمسينيات القرن الماضي على يد نازحين دُمرت قراهم الأصلية.

ونوّهت الصحيفة العبرية، إلى أنه منذ تشكيل حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الحالية، ارتفعت عمليات هدم منازل البدو بنسبة 400%، إذ دُمرت قرى وأحياء بأكملها في النقب.