صور.. سفراء أجانب يحضرون اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة تطورات غزة

01:35 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب وتصوير- هاني رجب:

انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ164 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء الخارجية العرب.

ويشهد الاجتماع تسلّم دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يناقش الوزراء ملفات محورية على رأسها تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده غزة، إضافة إلى أعمال لجنة القدس.

ولم يقتصر الحضور على وزراء الخارجية العرب، إذ شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي المجتمع الدولي، حيث حضر سفراء من أكثر من 30 دولة أجنبية، من بينهم سفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سفراء بلجيكا، قبرص، رومانيا، أرمينيا، باكستان، كازاخستان، المكسيك واليابان، فضلاً عن سفراء دول أخرى من أمريكا اللاتينية.

ويأتي هذا الحضور الدولي الكبير للاستماع إلى مداولات الوزراء العرب ومتابعة ما سيصدر عن الاجتماعات من مواقف وقرارات، لا سيما المتعلقة بالقدس وغزة.

سفراء الاتحاد الأوروبي أمريكا اللاتينية اليابان اجتماع وزراء الخارجية العرب
