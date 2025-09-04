

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاحتفال الجميل الذي أقامته الصين بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية كان ينبغي أن يسلط الضوء على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في هزيمة اليابان.

وأضاف ترامب: "أعتقد أنها كانت مراسم جميلة، أعتقد أنها كانت مثيرة للإعجاب بشدة"، وذلك بعد ساعات من إشارته على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن القادة الأجانب المجتمعين في بكين ربما يتآمرون ضد الولايات المتحدة.

وتابع: "شاهدت الخطاب الليلة الماضية الرئيس الصيني شي صديق لي، لكنني اعتقد أنه كان يتعين عليه ذكر الولايات المتحدة في ذلك الخطاب، لأننا ساعدنا الصين كثيرا جدا".

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب التعليق، وفقا للغد.

وجعل الرئيس الصيني شي جين بينج من الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية فرصة كبيرة لاستعراض حكومته وعلاقاتها الوثيقة مع دول لها خلافات مع واشنطن.

وانطلق في بكين صباح الأربعاء بتوقيتها المحلي،عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، في حدث استضافه الرئيس شي جينبينج وشارك فيه أكثر من 20 زعيم دولة من بينهم خصوصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.

وسار الجنود في ميدان تيان انمين في صفوف منتظمة على وقع طلقات المدفعية.