وكالات

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، انطلاق سفينة "الضمير" التي تقل على متنها أطباء وصحفيين دوليين مبحرة نحو غزة من ميناء "أوترانتو" الإيطالي.

وكتب اللجنة الدولية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، الثلاثاء: "في هذه اللحظة تبحر السفينة (الضمير)، المخصصة للأطباء والصحفيين الدوليين، باتجاه غزة من ميناء أوترانتو في إيطاليا".

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أعلنت أمس الأول الأحد،إطلاق قارب إلى القطاع مخصص للصحفيين والكوادر الطبية.

وقالت اللجنة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، الأحد، إن القارب سيحمل ما يزيد عن 100 إعلامي دولي وطبيب وأفراد من القطاعين الصحي والإعلامي، موضحة أن من المقرر أن ينطلق القارب نحو غزة يوم 1 أكتوبر المقبل.

ومساء السبت، أعلنت اللجنة الدولية، انطلاق أسطول الصمود من جزيرة كريت اليونانية بأكثر من 40 سفينة نحو غزة، مشيرة إلى أن أسطولا آخر يُسمى "ألف مادلين" ويضم 8 سفن انطلق من إيطاليا.

وتقول اللجنة الدولية، إن هدف أسطولها هو كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني والقاتل على غزة، وكذلك توحيد المواطنين حول العالم والمطالبة بمرور آمن لكافة الأساطيل التي تتحدى جرائم الحرب الإسرائيلي.