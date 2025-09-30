بولندا تعتقل مواطن أوكراني يُشتبه بتورطه في تفجيرات "نورد ستريم"

اعتقلت السلطات في بولندا رجلًا أوكرانيًا يُشتبه في تسببه بانفجارات تحت البحر ألحقت أضرارًا بخطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بين روسيا وألمانيا عام 2022.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مكتب الادعاء الإقليمي في وارسو، تم توقيف فولوديمير "ز." على يد الشرطة في مدينة بروشكوف وسط بولندا، وفقًا لما ذكرته محطة "RMF FM" الإذاعية البولندية التي كانت أول من أبلغ عن اعتقاله.

ونُقل المشتبه به إلى مكتب الادعاء الإقليمي في وارسو. وجاء الاعتقال بناءً على مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن السلطات الألمانية.

ويُعد هذا الاعتقال، الذي أُعلن عنه الثلاثاء، الثاني من نوعه بحق مواطن أوكراني، بعد توقيف آخر في إيطاليا الشهر الماضي، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بتفجير خطوط الأنابيب تحت بحر البلطيق، والتي أُنشئت لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.