اشتباه في تفجير انتحاري.. مقتل نحو 8 أشخاص في باكستان

إسلام آباد- (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم أفراد من القوات الأمنية، لقوا حتفهم في جنوب غرب باكستان بعد وقوع انفجار ضخم يبدو أنه تفجير انتحاري خارج منشأة أمنية.

ووقع الانفجار في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 19 شخصا.

وقال روب نواز المسؤول بالشرطة في كويتا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) " لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة جنود من قوات حرس الحدود في الانفجار".

ولم تتضح بعد طبيعة الانفجار، ولكن الهدف كان مقر القوات شبه النظامية. وأضاف نواز أن الشرطة تجمع الأدلة، موضحا أنها فتحت تحقيقا.

وقال متحدث باسم مستشفى كويتا المدنية إن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة.

وقال شاهيد ريند المتحدث باسم حكومة بلوشستان إنه تم فرض حالة الطوارئ في مستشفات المدينة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية إن الانفجار أعقب تبادل لإطلاق النار، قتلت خلاله القوات الأمينة ستة مسلحين.