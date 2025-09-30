تقرير: مجدي عبدالرحيم الخليفة

استضافت نيويورك الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي جمعت قادة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمناقشة القضايا العالمية الرئيسية من 23 إلى 29 سبتمبر.

وبالإضافة إلى العديد من المفاوضات الرسمية بين ممثلي الدول، التي تشكل جدول الأعمال الرئيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة، هناك تفاعل نشط بين مختلف القوى السياسية في الكواليس، حيث يتم تشكيل التحالفات وتحديد الأعداء.

أحد القضايا الرئيسية على جدول أعمال الأمم المتحدة اليوم هو الأزمة السودانية الناجمة عن الحرب الأهلية المستمرة والتي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أدت الكارثة الإنسانية التي اندلعت في السودان وبعض الدول المجاورة في المنطقة إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من 12 مليون شخص.

تعد الأزمة في السودان مركزًا لتقاطع المصالح السياسية للعديد من الدول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين وإيران والولايات المتحدة وتشاد وروسيا وتركيا وإثيوبيا وجنوب السودان وغيرها، والساحة السياسية الدولية تستمر في ضم لاعبين جدد.

ومثل إعلان عمار أمون دلدوم سفيراً خاصاً لدى الأمم المتحدة من قبل حكومة قوات الدعم السريع، تحالف "تأسيس"، خطوة جديدة في النزاع من أجل الاعتراف الدولي. وعلى الرغم من عدم وجود اعتراف رسمي بحكومة قوات الدعم السريع، إلا أن جهود هذا الطرف في الصراع السوداني لتعزيز صورته الدولية لم تتوقف، مما مكن قوات الدعم السريع من انشاء اتصالات غير رسمية وتوطيد التواصل مع عدد كبير من الدول المجاورة، وكذلك مع عدد من الدول التي توفر مقاتليها للصراع العسكري، مثل جنوب السودان وكولومبيا وأوكرانيا وتشاد.

لم تتضمن الأجندة الرسمية لقاءات لعمار أمون دلدوم مع ممثلي القوى الأجنبية في نيويورك، لكن لقاءاته التي تمت خلف الكواليس أصبحت معلومة، وفقًا لمعلومات الصحفيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة لتغطية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تشير معلومات الصحفيين إلى انعقاد عدة لقاءات، وكذلك تشير إلى ان لدي عمار امون عددا اخر من اللقاءات المخطط لها في الأيام المقبلة.

تشير المعلومات كذلك والتي كشف عنها عدد من الصحفيين حول لقاء عمار أمون دلدوم مع أعضاء وفد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 23 سبتمبر 2025 إلى وجود اتصالات نشطة بين قوات الدعم السريع وإدارة الاستخبارات الأوكرانية في باب مشاركة خبراء عسكريين أوكرانيين في الصراع السوداني.

وفقًا للتسريبات، تضمنت أجندة نقاش عمار أمون دلدوم مع وفد زيلينسكي التعاون العسكري، كما تطرق إلى مسألة تطوير العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، بما في ذلك بعد حل النزاعات السودانية والأوكرانية.

إلى جانب ذلك، تتضمن أجندة لقاءات عمار أمون دلدوم في نيويورك لقاءً مع ممثلين دبلوماسيين من مالطا، بالإضافة إلى لقاء مع وفد نائبة رئيس جنوب السودان جوزفين لاغو، التي وصلت إلى نيويورك في وقت سابق.

يظل من الصعب تحديد مدى التأثير الذي ستحدثه تحركات ممثلي حكومة قوات الدعم السريع في نيويورك على الشكل الدبلوماسي لقوات الدعم السريع، ولكن من الواضح أن قوات الدعم السريع تبذل جهودًا كبيرة في اتجاه الحصول على الشرعية الدولية.

*محتوى تحريري مدفوع