مُجهز بأفضل الكاميرات والتقنيات.. OnePlus تعود للمنافسة بهاتف متطور



وكالات

قرت OnePlus أن تستعيد مواقعها في عالم الهواتف الذكية هذا العام من خلال هاتف جهزته بأفضل الكاميرات والتقنيات والمواصفات.

حصل " Nord 5" الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65 ، أبعاده (163.4/77/8.1) ملم، وزنه 211 غ، وحمي بزجاج Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.

شاشته أتت Swift AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها "2800/1272" بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1800 شمعة/م/ وكثافتها تعادل 540 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات OxygenOS 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

ويتمتع بقدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+8) ميجابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 50 ميجابيكسل والقادرة على توثيق فيدوهات 4K.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطاريات بسعة 5200 و6800 ميلي أمبير تعمل مع شواحن سريعة باستطاعة 80 واط، وفقا لروسيا اليوم.