دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إلى وقف الحرب في قطاع غزة بشكل كامل، مشددا على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال بدران في بيان صحفي، إن حماس منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات دون التنازل عن الثوابت الوطنية، مؤكدا أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة مشروع ويتماشى مع القانون الدولي.

وشدد على أن مقاتلي الحركة واجهوا ترسانة عسكرية جبارة وإجرامية باستخدام سلاح بسيط.

وفي سياق متصل، تناول رئيس بلدية خان يونس علاء البطة، ما وصفه بانعكاسات خطة ترامب على الحقوق الفلسطينية، واصفا إياها أنها تضييع وتدمير للحقوق، وتجسيد لعالم تحكمه القوة المتفردة والدعم اللامحدود لإسرائيل واليمين المتطرف.

وأشار إلى أن استمرار الحرب منذ أكثر من 725 يوما، دون قدرة المجتمع الدولي والإسلامي والعربي على فرض وقف لإطلاق النار إلا بموافقة ترامب، يعكس حجم العجز الدولي.

وطرح البطة جملة من التوصيات للتعامل مع المبادرات المطروحة، تضمنت:

- دعوه كل الفصائل الفلسطينيه وحركه فتح لإجتماع افتراضي غدا والاتفاق علي تسليم الرد الجماعي "بتجرع السم" والموافقه علي مبادرة الرئيس ترامب فورا وتحقيق وقف النار.

- الاتفاق علي تشكيل وفد تفاوضي من شخصيات وطنية وخبراء وبرئاسة السلطة ورعاية السعودية ومصر وقطر وتركيا، لاستكمال النقاط العالقه، ومحاوله تحسين بعض البنود، والحصول علي الضمانات اللازمة وأماكن الانسحاب وتحديد المواعيد وعدد الأسرى.

- حال صعوبة القيام بذلك، يتوجب على الحركة الاعلان عن تسليم ملف قطاع غزه بالكامل الي اللجنه العربية الاسلامية برئاسه مصر والسعودية، علي أن تلتزم الحركة بكافه ما يصدر عنهم من قرارت.

واختتم البطة بيانه بالقول: "إن وقف المقتلة والتدمير والإبادة هدف ديني ووطني يسعى إليه الجميع منذ عامين"، مشددا على أن هذه المرحلة قد تمثل "فرصة مهمة لحقن الدماء وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وفقا لروسيا اليوم.