زيلينسكي: استعدنا أكثر من 170 كيلومترا مربعا في هجمات مضادة شرقا



وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا استعادت أكثر من 170 كيلومترا مربعا من الأراضي بالقرب من بلدة دوبروبيليا في الشرق خلال هجمات مضادة حديثة.

وقال زيلينسكي: "اعتبارا من بداية هذا اليوم، حررت قواتنا أكثر من 174 كيلومترا مربعا منذ بدء العملية، وتم تطهير أكثر من 194 كيلومتراً مربعا من القوات الروسية".

وأضاف أن القوات الروسية خسرت ما يقرب من 3200 جندي خلال العملية، وفقا للعربية.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه ظروفا صعبة على عدة جبهات، بما في ذلك قرب مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف الحدودية، وفي مناطق بين دونيتسك ودنيبروبتروفسك.

وفي أوائل أغسطس الماضي، اخترقت القوات الروسية بشكل غير متوقع الخطوط الأمامية شرق دوبروبيليا، متقدمةً بنحو 20 كيلومتراً.

وبعد نشر الاحتياطيات الأوكرانية، جرى دفعها جزئيا إلى الخلف لكن محللين عسكريين أوكرانيين رسموا صورة أقل تفاؤلا من الرواية الحكومية في كييف.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، إن قواتها سيطرت على زاريتشني التي تعرف أيضا باسم كيروفسك في منطقة دونيتسك بأوكرانيا.

في سياق آخر، أعلن الجيش الأوكراني، أنه أسقط مروحية روسية باستخدام طائرة مسيرة يتم التحكم بها عن بعد.

وقال روبرت بروفدي، قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني، إن المروحية التي تم إسقاطها كانت من طراز "إم آي – 8".

وأوضح: "اللواء 59" أنه تم إسقاط المروحية بالقرب من قرية كوتلياريفكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

ويبعد خط الجبهة عن القرية المشار إليها بضع مئات من الأمتار، ووفقاً لتقارير إعلامية، تم في الهجوم استخدام طائرة مسيرة انتحارية يتم التحكم بها عن بعد من طراز "شرايك" الأمريكية الصنع، والتي يبلغ تكلفتها بضع مئات من الدولارات فقط.