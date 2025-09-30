إعلان

أمين عام حركة الجهاد الإسلامي: الإعلان الأمريكي لإنهاء حرب غزة يُفجر المنطقة

01:30 ص 30/09/2025

اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، أن الإعلان الأمريكي- الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة هو بمثابة وصفة لتفجير المنطقة.

وأكد النخالة في بيان له، أن ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو هو اتفاق أمريكي إسرائيلي، وهو تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل، وهو وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إنه بهذا الإعلان فإن إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب.

وأعلن البيت الأبيض، يوم الإثنين، عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة ستطلق حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي من أجل تعايش سلمي ومزدهر".

وأضاف أنه في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا للاتفاق سيتم إعادة المحتجزين الأحياء ورفات الأموات منهم، وفقا للغد.

