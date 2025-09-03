إعلان

البرتغال.. خروج قطار عن مساره ومصرع 15 راكبًا- فيديو

11:06 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، الأربعاء، بمصرع 15 شخصا في انحراف قطار عن سكته في لشبونة بالبرتغال.

وأشارت الشرطة، إلى أن الضحايا لقوا مصرعهم بعد خروج قطار جلوريا الجبلي المائل عن مساره وسقوطه، ما أسفر عن قتلى ومصابين.

وأظهرت لقطات لموقع الحادث، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عمال الطوارئ بينما يسحبون الركاب من أسفل القطار المدمر.

وعبّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، عن أسفه للحادث معربا عن أمله في أن تتمكن السلطات من تحديد أسباب الحادث.

