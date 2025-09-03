البرتغال.. خروج قطار عن مساره ومصرع 15 راكبًا- فيديو

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، الأربعاء، بمصرع 15 شخصا في انحراف قطار عن سكته في لشبونة بالبرتغال.

وأشارت الشرطة، إلى أن الضحايا لقوا مصرعهم بعد خروج قطار جلوريا الجبلي المائل عن مساره وسقوطه، ما أسفر عن قتلى ومصابين.

🇵🇹 BREAKING: At least 3 people are dead and 20 others are injured after Lisbon's famous Gloria Funicular derailed. pic.twitter.com/L72ZzeW9SI — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) September 3, 2025

وأظهرت لقطات لموقع الحادث، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عمال الطوارئ بينما يسحبون الركاب من أسفل القطار المدمر.

وعبّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، عن أسفه للحادث معربا عن أمله في أن تتمكن السلطات من تحديد أسباب الحادث.