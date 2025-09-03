(أ ب)

أشادت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباجو، كاملا بيرساد بيسسار، بضربة أمريكية استهدفت سفينة يشتبه في أنها تحمل المخدرات جنوبي البحر الكاريبي، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا كان على متن السفينة بعد مغادرتها من فنزويلا.

وقالت بيرساد بيسسار في بيان لها: "أنا سعيدة، وكذلك معظم البلاد، بأن نشر البحرية الأمريكية يحقق نجاحا في المهمة.. سببت عصابات المخدرات ألما ومعاناة واسعين لأمتنا.. ولا أشعر بأي تعاطف مع المهربين؛ يجب على الجيش الأمريكي أن يقتلهم جميعا بعنف".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إنه من المرجح أن المخدرات التي كانت على متن السفينة كانت متجه إلى ترينيداد أو مكان آخر في منطقة البحر الكاريبي.

وأضافت بيرساد بيسسار، أن تقييد الأسلحة غير القانونية والمخدرات والإتجار بالبشر سيؤدي إلى تقليص العنف في منطقة البحر الكاريبي، وفي دولة ترينيداد وتوباجو، التي فرضت حالة الطوارئ مرتين في الأشهر الأخيرة.