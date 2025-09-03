نائب الرئيس الفلسطيني يشكر مصر على جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية

القاهرة- مصراوي

التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بنائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم في القاهرة، حيث بحثا آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أولوية وقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية، وربط غزة بالضفة الغربية لتتولى دولة فلسطين مسؤولياتها، إضافة إلى تفعيل عمل اللجنة الإدارية، والانطلاق نحو إعادة الإعمار بدعم عربي ودولي ولكن دون أي وصاية خارجية.

كما جرى استعراض الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك استمرار الاستيطان وعنف المستوطنين ومحاولات الضم، إلى جانب أزمة احتجاز أموال المقاصة والتضييق الاقتصادي. وتناول اللقاء أيضًا مسألة منع إصدار التأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسبل حشد المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي المقبل في نيويورك يوم 22 سبتمبر، مع التأكيد على ضرورة انعقاده في موعده ومكانه المحددين.

ووجّه نائب الرئيس الفلسطيني الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على دورها الرائد في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وجهودها الكبيرة في الوساطة لوقف العدوان، وتسخير إمكاناتها لتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الجرحى.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية لمواجهة التحديات الراهنة.